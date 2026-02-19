BSテレ東では26日午後10時から、『漫画クリスタル』を放送する。“自他ともに認める漫画好き”野田クリスタル（マヂカルラブリー）をMCに迎え、従来の漫画紹介番組とは一線を画す、BSならではの一歩深い視点で漫画の魅力を伝える。【番組カット】各漫画編集者が一堂に！MCを務める野田クリスタル番組では「マンガ大賞2022」大賞受賞、現在、テレ東系列・BSテレ東でアニメ放送中の大人気作品『ダーウィン事変』のうめざわしゅん