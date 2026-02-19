テレビ東京は2026年3月9日から15日までの1週間、「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK〜こころとカラダになんかいい〜」を開催する。アンバサダーには「家、ついて行ってイイですか？」でMCを務めるビビる大木と矢作兼（おぎやはぎ）が就任。放送とリアルイベントの両軸で、“ちょっと幸せな瞬間”を届ける特別週間となる。“ウェルビーイング”とは、心身ともに満たされ、幸せだと実感できる状態のこと。同局は「まず