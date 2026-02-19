俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）。放送開始前に行ったインタビューから約1か月半。本作も物語の折り返し地点を迎え、NAZEの成長やライバル・TORINNER（トリナー）との関係も大きく動き始めている。再び中村に向き合うと、言葉の端々には撮影現場をともに歩んできた実感がにじんでいた。中盤戦を迎えた今だからこそ語れる思いとは――。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介