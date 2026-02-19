2026年6月から東京・渋谷区がゴミのポイ捨て行為に対して、罰則金2000円を科す条例が施行される。コロナ禍以降に訪日客や若者などの流入が増え、路上での飲酒やゴミの置き去りが問題になったことで制定された。そんな渋谷で、真っ向からゴミ問題に立ち向かう“ヒーロー”がいる。その謎の人物の活動に取材班が密着した。平日、朝8時。待ち合わせの渋谷駅ハチ公前広場にお手製のヒーローマスクをかぶった、黒と白のスーツに金色