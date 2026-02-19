WBC日本代表の強化合宿を訪れた栗山前監督（中央右）。同左は井端監督＝宮崎3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む日本代表の強化合宿が19日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われ、前回大会で日本を優勝に導いた栗山前監督が訪れ、井端監督らを激励した。ブルペンでは高橋宏（中日）らが投球練習した。宮崎市で24日まで合宿を行い、20日は休養日。大谷（ドジャース）ら米大リーグ勢の多くは終了