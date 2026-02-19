こんにちは！ 髪質改善専門家・美容師のKUMAこと熊坂裕一郎です。全国から髪や頭皮でお悩みの方が訪れる美容院「area（エリア）」を東京都・江東区で3店舗運営しています。YouTube「美容師くまのこだわりTV」では年齢に関係なく誰でも自宅で簡単に、美しい髪になる方法を発信中です。少し前に『不適切にもほどがある！』（TBS系）というドラマが話題になりました。今では考えられない価値観や働き方に、笑いながらもどこか懐かしさ