Snow Manの佐久間大介が2月19日、都内で開催されたメルペイが提供するクレジットカード「メルカード」新CM発表会に出席した。 （関連：佐久間大介、主演映画完成で中本悠太らキャストとオフショット「スタイル神すぎる」「白スーツが眩しい」） CMと同様、トレードマークのピンクヘアで登場した佐久間。スタイリングについて、「メルカードの大事にしている白が基調になっています。