タレントの北斗晶の長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が18日に自身のアメブロを更新。娘・寿々ちゃんのためにひな人形を飾ったことを報告した。この日、凛は「すーたんにお雛様を飾りました」と切り出し、ひな人形の写真を公開。「寿々が人形全部持って行かないように…保護までしました！！！笑」と、娘が触れないように工夫したことを明かし「喜んでくれて良かった」と安堵した様子でつづった。続けて、最近の寿々ちゃ