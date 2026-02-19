スノーボードのスロープスタイルでは日本勢が大活躍した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月18日、スノーボードのスロープスタイル男女決勝が行われた。日本勢は、男子では長谷川帝勝（たいが）が銀メダル、女子では深田茉莉が金メダル、村瀬心椛が銅メダルという大活躍の1日となった。 【関連記事】「選手たちに謝るべきだ」スノボ女子の採点が物議米レジェンドは怒り爆発「完全に台無し」「最悪のジャッジ