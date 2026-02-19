メガネ・サングラスの製造販売を手掛けるオンデーズが、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とコラボ。アイウェアコレクション「OWNDAYS × Stranger Things」を、きょう19日からOWNDAYSオンラインストアにて先行予約の受付を開始。26日から販売開始する。【画像】細かな“仕掛け”が施されたデザイン！オンデーズ×「ストレンジャー・シングス」アイテム（一覧）80年代のノスタルジーと奇妙さが交錯する