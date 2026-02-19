右前脚けいじん帯炎で休養していたブローザホーン（牡７歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父エピファネイア）が今週中にも滋賀・栗東トレセンに帰厩し、阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル）での復帰を目指すことになった。その後は一昨年２着だった天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）に向かう。吉岡調教師は「このローテーションを考えて、牧場でも乗り込んでいました」と現状