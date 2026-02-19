昨年１月に発生した埼玉県八潮市の県道陥没事故を巡り、原因究明を目指す県の第三者委員会が１９日、報告書をまとめた。県は２０２１年度に行った事故現場周辺の下水道管の点検で、管内の様子を十分確認できていなかったが「直ちに修繕が必要な状況ではない」と評価しており、報告書は「通常以上の意識を払って検討すれば、リスクの高まりを推測できた」と不備を指摘した。県は５年に１回、下水道管を定期点検している。陥没現