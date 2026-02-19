ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで見事金メダルを獲得したりくりゅうペアこと、木原龍一・三浦璃来ペアが１９日、フジテレビ系「めざましテレビ」で、これからフリーに臨む坂本花織へエールを送った。朝の情報番組をはしご出演したりくりゅうペア。「めざましテレビ」では、坂本花織がＳＰ後に「りくりゅうの優勝で不安が晴れた」「すごく力をもらえて不安が消えて。２人に感謝」と話していたＶＴＲが流された。