2月18日、北海道・札幌市で落雪事故が発生、1人が死亡しました。現場は会社の倉庫で、男性4人が高さ3メートルほどある屋根の雪下ろしをしていたところ、3人が落雪に巻き込まれ、生き埋めに。通報を受けた消防が約30分後に3人を救助したものの、このうち60代の男性が搬送先の病院で死亡。70代の男性2人は命に別条はないということです。当時、札幌市の気温は3月上旬並みの2.9℃と、寒さが緩む中で起きた落雪事故でした。死亡事故に