独テック媒体のComputerBaseがフォーラム内で各種超解像機能に関するブラインドテストを実施し、NVIDIA DLSS 4.5がネイティブ解像度とTAAを適用した例より好評を得たようだ。同誌が報告している（外部リンク）。NVIDIA DLSS、ネイティブ解像度+TAAよりも品質が好ましく感じられてしまう - ComputerBase調べ昨今のゲームには性能と品質を両立させるために超解像機能が導入され、快適なゲームプレイに役立てられている。NVIDIAは今年