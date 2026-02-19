２月２０日は?燃える闘魂?こと故アントニオ猪木さん（享年７９）の生誕の日。前日の１９日には「アンドロイドアントニオ猪木」プロジェクト立ち上げ発表会が都内で行われた。一昨年の猪木さんの誕生日にアンドロイド（人間そっくりのロボット）制作の方針を明かし、昨年の誕生日には、人工知能（ＡＩ）を利用したホログラム映像の「猪木ロイド」を発表した。これを進め、進化したＡＩ技術により、猪木さんを人型疑似ロボットで