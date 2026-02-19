中華料理チェーンの「バーミヤン」は、2月19日から『台湾展(タイワンフェア)』を開催する。台湾にあるミシュラン一つ星レストランの「米香(ミポン)」とコラボし、4品のメニューを共同開発した。【共同開発メニュー４品「豚の角煮」、「海鮮焼ビーフン」、「蚵仔煎（牡蠣オムレツ）」、「鱈(タラ)の唐揚げ野菜甘酢あんかけ」の画像を見る】2月18日には都内店舗にて試食会･発表会を開催、タレントの河合郁人さんと彦摩呂さんが