俳優のイ・スンギとイ・ダイン夫妻が第2子妊娠の喜びを伝えるなか、第1子の娘とともに穏やかな旧正月連休を過ごした。2月19日、イ・ダインは自身のSNSに「HAPPY 2026」というコメントとともに写真を公開した。【写真】イ・スンギ＆イダインの愛娘投稿された写真には、夫イ・スンギと旧正月連休を満喫する様子が収められている。週末を含めた長めの連休だったこともあり、2人は久しぶりにデートを楽しむなど、ゆったりとした時間を