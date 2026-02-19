みそ Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回のテーマは食卓に欠かせない発酵食品「みそ」です。白みそと赤みその違いや保管方法などの疑問を老舗みそメーカーに聞きました。 疑問に答えてくれたのは、現在の観音寺市豊浜町で1931年に創業した老舗みそメーカー・イヅツみその越田達夫さんです。 イヅツみそでは、香川県の伝統的な調味料として親し