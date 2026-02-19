2月19日 発表 「ストライクドッグ［PS版］初回限定版」 ウェーブは、プラモデル「ストライクドッグ［PS版］初回限定版」など、2026年2月に発売予定商品の一部を3月に発売延期することを発表した。 今回対象となる商品は、プラモデル「ストライクドッグ［PS版］初回限定版」「ブラッドサッカー［PS版］【再販】」「マットアロー1号・スペースアロー ［マルチプレックス］」