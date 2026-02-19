ポケモン30周年を記念して、「ポケモン東京ばな奈」からとびきりキュートなスペシャル缶が登場♡2026年2月27日(金)発売の「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(ピカチュウ＆イーブイ)」は、お菓子はもちろん、缶や特典までポケモンづくし。ファン心をくすぐる特別仕様は見逃せません。 はみ出しチョコの贅沢サンド 「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキー