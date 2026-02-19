浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は2日目を迎えた。10Rは青山周平（41＝伊勢崎）が2周目で先頭を奪い、後続を突き放して今節初勝利。初日3着のリベンジを果たした。試走も3.30で、まさに横綱による万全の取り口。「試走は悪くなかった。エンジンが安定している」とエンジンにはいい印象を抱く。新走路は、まだ自分のものとしていない。「思い切って切ると空回りがある。どうしても慎重になる。腰周りにもま