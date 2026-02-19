東京証券取引所19日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。円安ドル高進行や前日の米国株高を好感した買い注文が優勢となった。終値は前日比323円99銭高の5万7467円83銭。東証株価指数（TOPIX）は44.84ポイント高の3852.09。出来高は約23億2260万株だった。