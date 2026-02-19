１９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比３２３円９９銭（０・５７％）高の５万７４６７円８３銭だった。２日連続で値上がりした。前日の米株式市場で、主要な株価指数がそろって上昇した。東京市場でも半導体関連銘柄を中心に買いが広がり、東証プライム銘柄の約７割が上昇した。外国為替市場で円安・ドル高が進み、自動車など輸出関連銘柄の上昇が目立った。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は４４・