石川県七尾市の「のとじま水族館」の公式X（@notoaqua_jp）が、寒さを吹き飛ばすような熱く微笑ましい光景を投稿しています。主役はゴマフアザラシの「キューちゃん」と、信頼を寄せる飼育員さん。二人の息の合った「腹筋トレーニング」が、SNSで大きな反響を呼んでいます。【動画】腹筋するアザラシ→今度は、飼育員の足を押さえると…信頼が生んだ「ナイスコンビ」の連携プレーまず驚かされるのは、キューちゃんの見事な腹筋力で