ミラノ・コルティナ五輪で日本勢第1号の金メダルを獲得した、岡山市出身の木村葵来選手に、岡山市民スポーツ栄誉賞が贈られることとなりました。 スノーボード男子ビッグエア決勝で、五輪初出場ながらも劇的な大逆転で金メダルを獲得した木村選手。この種目では日本人初のメダル獲得で、木村選手は冬季五輪で岡山市出身選手として金メダルに輝く快挙を成し遂げました。 岡山市は、木村選手の歴史的な偉業を讃