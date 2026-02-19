クリスタル・パレスに所属するに日本代表MF鎌田大地は、今季限りで契約満了となるため、去就が注目されている。現地報道によれば、退団が濃厚だという。そんななか、海外サッカーメディア『90MIN』のドイツ版が、「ドルトムントはこの元ブンデスリーガのスター選手に注目すべき」と題した記事を掲載。同国強豪の補強候補として鎌田の名前を挙げた。同メディアは、ドルトムントで主力を担うフェリックス・ヌメチャとユリアン