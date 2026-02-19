ブレーメンDF菅原由勢の先発落ちをドイツ大手紙が驚きをもって伝えている。昨夏にブレーメンに加入してからリーグ戦全試合にスタメン出場してきた日本代表DFは、現地２月14日に開催されたブンデスリーガ第22節・バイエルン戦（０−３）で移籍後初のベンチスタート。79分からの途中出場となった。これを受けてドイツ大手紙『Bild』は、「日本人が突然の除外。菅原はブレーメンでベンチウォーマーとなるのか？」と見出しを打っ