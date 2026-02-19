フリースタイルスキー男子モーグルで、モーグル銅、新種目のデュアルモーグルで銀メダルを獲得した堀島行真（トヨタ自動車）が19日、帰国後に会見に臨んだ。羽田着の航空機で帰国した堀島は、2つのメダルを首から提げてロビーに登場。約200人のファンから、大きな拍手で出迎えられた。会見では「こういう大舞台から無事にケガもなく、またメダルも獲ることができて帰って来れてうれしい」と喜びを語り、「なんであんなに多く