今回は、足元の相場環境に応じた短期的でタイムリーな銘柄選択ではなく、中長期的な視点に立った投資戦略をご紹介します。企業の収益力と将来的な成長力を見極めるうえで、とりわけ重要となるのが「営業利益率」と「売上高伸び率」という2つの指標です。本稿では、この2つの尺度に着目し、持続的な企業価値向上が期待できる銘柄を選別する手法について解説します。 営業利益率という「収益力の源泉」 企業の収益力を測る指