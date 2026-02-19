子どものSNS依存が深刻な社会問題となる中、インスタグラムの依存症になった女性が損害賠償を求めた裁判に、メタ社のマーク・ザッカーバーグ氏が証人として出廷しました。【映像】審理後の記者会見の様子力石大輔リポート「審理が終了。追及6時間」SNS依存で娘失った母「2021年に娘を失ってからも多くの子が（SNSで）命を落としている」審理では、メタ社が10代の顧客を重視し、利用時間で他社を圧倒する目標を掲げていたことを