お笑いコンビ、カミナリの竹内まなぶ（33）と石田たくみ（34）、18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。方言を使って漫才をする、U字工事との違いについて明かした。オードリー若林正恭が喉の不調のため、代役で進行を務めたアルコ＆ピースの平子祐希は「カミナリってさ、“なまり売り芸人”の中で一番お仕事が多岐にわたってない？」とふれた。まなぶは「U字工事との違いは、なまりつつ栃木を