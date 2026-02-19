巨人は１９日、那覇キャンプでベテランが居残り特打を行った。全体練習終了後、個別練習の時間にセルラースタジアム那覇で坂本勇人内野手、丸佳浩外野手、松本剛外野手が特打を実施。トレイ・キャベッジ外野手、佐々木俊輔外野手、門脇誠内野手も参加し、交代しながら１時間近く打ち続けた。丸、坂本、松本のベテランは宮崎キャンプから若手とともに元気に体を動かして順調に調整。キャベッジとともに温暖な那覇でさらにペー