フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。2月19日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの時事芸人・プチ鹿島が高市総理に疑惑の目を向けた。 プチ鹿島「今日のタイトルはですね、『“逃げません”いや、もう逃げてる！？高市国会の見どころ』です。“逃げません”というのは選挙の時に自民党の動画で高市