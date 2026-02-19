Ｂ２ベルテックス静岡は１９日、青森ワッツ戦（２１、２２日・カクヒログループスーパーアリーナ）に向けて静岡市内で調整した。ＰＧ鍋田隆征（２４）が、弟で、青森に特別指定選手として加入したＰＧ鍋田憲伸（２１）＝法大３年＝との兄弟対決に意欲を示した。東西最下位対決は、鍋田にとっては、負けられない戦いだ。「対戦はすごく楽しみ」。３つ年下の弟とは、小さい頃から家のゴールでよく一緒にバスケットをした。静岡学