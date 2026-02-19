リンクをコピーする

18:00ECB経済報告 20:00チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演 20:30デギンドスECB副総裁、イベント講演（質疑応答あり） 22:20ボスティック・アトランタ連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし） 22:30ボウマンFRB副議長、イベント開会挨拶（質疑応答なし） 23:00カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり） 20日 0:30グールズビー・シカ