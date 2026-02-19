テクニカルポイントドルカナダ、中立状態、レンジ上抜けを試すか 1.3892一目均衡表・雲（上限） 1.3863100日移動平均 1.3813200日移動平均 1.3801一目均衡表・雲（下限） 1.3775ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3762エンベロープ1%上限（10日間） 1.3706一目均衡表・基準線 1.3703現値 1.363721日移動平均 1.362610日移動平均 1.3605一目均衡表・転換線 1.3500ボリ