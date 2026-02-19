【これからの見通し】今週はドル買いの流れ、中東地政学リスクと米経済統計に注目 今週はドル買いの流れを形成している。その背景には、昨日の一連の米経済指標に示されたように、米経済ファンダメンタルズの強さがある。昨日は予想を上回る鉱工業生産や住宅関連指標などの結果が示された。これを受け米債利回りは上昇。FOMC議事録でも「高金利長期化」の姿勢が再確認されたことが、ドル買いの主因となっている。 また、