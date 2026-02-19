こんにちは！みなさん！2月のコラムをお届けします！最近、寒かったり暖かかったりで毎日大変！！！もうすぐ冬も終わるかな……春が待ち遠しい……！！！わたしは最近少し調子が悪く……（とはいえ元気です）なるべく自分の心と身体を労わらなきゃ、という意識で日々動いております。これはもう自分の問題？問題というのも違う気はするのだけれど、今はきっとこういうターム。落ち着くまで、今のわたしと向き合うしかないのです。