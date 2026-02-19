ファッションブランド『A BATHING APE』（BAPE）が、サンリオキャラクターズとコラボレーションすることを、ブランドのSNSなどで発表した。BAPEロゴとハローキティ＆クロミがコラボしたビジュアルが先行公開された。【画像】ハローキティ＆クロミが登場したコラボビジュアル2024年12月には、BAPEのマスコットキャラクター「BABY MILO」の誕生25周年を記念して、サンリオキャラクターズとのコラボコレクションを発売。サンリオ