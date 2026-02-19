ラグビーリーグワンの神戸は19日、埼玉戦（21日、神戸ユニバー）のメンバーを発表し、アーリーエントリーのFB上ノ坊駿介（天理大）が3試合連続で先発に名を連ねた。デビュー戦で3トライ、前節も得点につながるプレーを披露するなど、毎試合ファンを魅了している。それでも上ノ坊は「毎日が成長。頑張って追いつくのに必死。まだまだ伸びしろがある」と慢心はない。チームは7連勝中と勢いに乗る中で、今季無敗の首位の埼玉を