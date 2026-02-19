発達した低気圧の影響で、北海道・札幌市とその周辺では台風の「暴風域並み」の非常に強い風が吹くなど猛吹雪となった。石狩などの4カ所で2月として最大の風となり、札幌でも午前6時半ごろに26メートルを観測、小中学校など341校が臨時休校しました。JRは、強風や吹雪などで213本が運休し、約8万人に影響した。また新千歳空港の発着便は、91本が欠航している。周辺では大雪警報が出ていて、引き続き交通障害に警戒が必要となる。