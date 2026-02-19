お笑いコンビ、アルコ＆ピースの平子祐希（46）が、18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。発売した写真集を紹介した。オードリー春日俊彰（47）から「平子さん、写真集がね。いろんなところで言われてると思いますけど」とふれられ、平子は「艶夢（えんむ）ね。つやゆめと書いて艶夢ね」とアピールした。番組に実物が登場し、平子は「ViViの方が『写真集出しませんか？』ってオファーをかけて