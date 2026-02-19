県内では再びインフルエンザの感染が広がっていることから、県は19日に今シーズン2度目の「警報」を発令しました。19日に発表された県感染症情報によりますと、直近1週間の1定点医療機関あたりの患者数は30.89人で前週の26.40人を上回っています。また、警報基準の30人を超えたため、県は2月19日、県内全域に今シーズン2度目の「インフルエンザ警報」を発令しました。県保健環境科学研究所の報告では、インフルエンザB