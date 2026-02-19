日本バスケットボール協会（JBA）は2月19日、女子日本代表の合宿招集メンバーを変更することを発表し、コンディション不良の栗林未和（東京羽田ヴィッキーズ）に代わり、奥山理々嘉（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）が追加招集されることになった。 神奈川県出身で現在25歳の奥山は、180センチ71キロのスモールフォワード。2020年に八雲学園高校からENEOSサンフラワーズに加入すると