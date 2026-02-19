B2東地区所属の岩手ビッグブルズは2月19日、白鷗大学4年の佐伯崚介が2025－シーズンの特別指定選手として加入することを発表した。 茨城県出身の佐伯は、185センチ85キロのシューティングガード。土浦日本大学高校から白鷗大へ進学すると、2年次から主力としてインカレ制覇を経験。インカレ2025でも7.8得点3.8リバウンドをマークし、同校の優勝に貢献した。U22日本代表として「