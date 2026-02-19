UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の決勝トーナメントプレーオフ第1戦が18日に行われ、初出場のボデ・グリムトはホームで前回準優勝のインテルを3-1で下した。この試合で1ゴール2アシストを記録した25歳FWカスパー・ハイがプレーヤー・オブ・ザ・マッチを受賞。UEFA公式サイトがコメントを伝えている。ビッグクラブ撃破に貢献したハイは「最高の気分だ。このチームでプレーできることに感謝している。アシストやゴールでチーム