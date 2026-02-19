多摩川ホールディングスが後場終盤になって急伸している。午後２時４０分ごろに２６年１０月期の連結業績予想について、売上高を６２億７０００万円から６６億２０００万円へ、純利益を２億３８００万円から７億３０００万円へ上方修正したことが好感されている、 今期からＩＦＲＳを任意適用したことから前期との比較はできないものの、電子・通信用機器事業で主力製品が量産フェーズに移行したことに加えて、