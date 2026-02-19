１９日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落。米長期金利が水準を切り上げたことや、この日に財務省が実施した２０年債入札が弱めの結果となったことが影響した。 １８日に発表された２５年１２月の米耐久財受注や１２月の米住宅着工件数、１月の米鉱工業生産指数が市場予想を上回ったことを受け、同日の米長期債相場が続落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及。前日に日銀が行った国債買いオペで売り意欲の強さが示