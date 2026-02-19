１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円３０銭前後と前日午後５時時点に比べ１円６０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円１３銭前後と同１円２０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５４円６０銭台で推移していたが、その後、ドル高・円安が進行。午前１１時過ぎには１０日以来となる１５５円台に乗せた。前日発表された